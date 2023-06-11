Російські окупаційні війська підірвали греблю на річці Мокрі Яли, що в Донецькій області, аби завадити контрнаступу українських військових. Це спричинило підтоплення по обидва береги річки, але на ведення бойових дій не вплине.

Про таке повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у коментарі «Українській правді».

За його словами, підривом гідроспоруд росіяни намагаються сповільнити контрнаступ України. Однак на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського напрямку це не впливає, підкреслив речник.

За даними Google Maps, гребля річки Мокрі Яли розташована неподалік від окупованого селища Ключове Волноваського району Донецької області.

— Спочатку окупанти підірвали Карлівське водосховище, потім Каховську ГЕС, потім підривали інші гідроспоруди в окупованій частині Запорізької області. У Запорізькій області вони очікують прориву Сил оборони, і тому, щоб уповільнити наше просування, вони вдалися до цієї тактики, коли знову підірвали гідроспоруду на річці Мокрі Яли. Але це не впливає на просування Сил оборони, – сказав Шершень.

Він констатував, що на Таврійському напрямку Сили оборони перейшли від оборони до наступу. Зокрема відомо про звільнення сіл Благодатне, Нескучне та Макарівка.