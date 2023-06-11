В Україні найближчим часом стартує друга хвиля обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Тепер такою можливістю зможуть скористатися школи та лікарні.
Про це заявила віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Кабміну.
За її словами, влада України вже готується до запуску можливості для юросіб, а саме власників медустанов та навчальних закладів, брати участь у програмі ЄС з обміну ламп.
При цьому уточнюється, що у програмі можуть взяти участь не лише дитячі садки, школи, профтехучилища або ВНЗ, а й спортивні та музичні школи, автошколи та будь-які інші навчальні заклади. Також обміняти лампи зможуть будь-які поліклініки та лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади.
Для них нададуть можливість обміняти по 3 лампи на 10 квадратних метрів в аудиторіях, учительських, палатах, процедурних кімнатах або 2 лампи на 10 квадратних метрів для місць загального використання.
Для обміну необхідно:
Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.
В Україні найближчим часом стартує друга хвиля обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Тепер такою можливістю зможуть скористатися школи та лікарні.
Про це заявила віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Кабміну.
За її словами, влада України вже готується до запуску можливості для юросіб, а саме власників медустанов та навчальних закладів, брати участь у програмі ЄС з обміну ламп.
При цьому уточнюється, що у програмі можуть взяти участь не лише дитячі садки, школи, профтехучилища або ВНЗ, а й спортивні та музичні школи, автошколи та будь-які інші навчальні заклади. Також обміняти лампи зможуть будь-які поліклініки та лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади.
Для них нададуть можливість обміняти по 3 лампи на 10 квадратних метрів в аудиторіях, учительських, палатах, процедурних кімнатах або 2 лампи на 10 квадратних метрів для місць загального використання.
Для обміну необхідно:
Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.