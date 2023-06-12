Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляє, що в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС заборонено використовувати поверхневі водойми для купання, а також вживання риби.

Про це Ляшко сказав в ефірі національного телемарафону.

— Наразі ми забороняємо використовувати поверхневі водойми для купання. Ми закликаємо не використовувати рибу, яка чи плаває, чи відбувається мор риби, як харчовий продукт, у будь-якому вигляді. Просимо утриматися і не купувати нічого на стихійних ринках, які можуть бути біля цих поверхневих водойм, – сказав міністр.

Він наголосив, що ці заборони необхідні для недопущення кишкових інфекційних захворювань. Однак міністр зазначив, що «вода в централізованій водопровідній мережі відповідає санітарним нормам і правилам та безпечна для вживання».

Наразі випадків інфекційних захворювань, спричинених через підтоплення, не зафіксовано, ситуація контрольована.

Раніше у Херсонській ОВА повідомили, що на Херсонщині заборонили купатися у водоймах, а також ловити та продавати рибу.

Держекоінспекція зафіксувала підвищений вміст шкідливих речовин у річці Інгулець. Йдеться про азот амонійний, загальний вміст заліза та завислі речовини.м