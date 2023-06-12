З підтоплених територій Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано 3704 особи, серед них 372 дитини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

«За результатами шостого дня евакуаційних заходів врятовано з території Херсонської області - 2722 особи, з них 205 дітей, 76 маломобільних громадян. Також відомо про 5 загиблих. З Миколаївської області евакуйовано 982 особи, з них 167 дітей. Двоє людей загинули. Також сьогодні у Херсоні троє людей загинули під час обстрілів з боку армії Росії», - сказав Клименко.

Наголошується, що на сьогоднішній день жодного випадку мародерства не зафіксовано, вулиці патрулюють правоохоронці.

«Ми у кожному будинку викачуватимемо воду, щоб якнайшвидше енергетики та працівники газової служби могли відновлювати комунікації для життєздатності постраждалих регіонів», - підсумував міністр.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Станом на вечір 9 червня рівень води на Миколаївщині почав спадати, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.