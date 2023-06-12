На тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни встановили на дорогах камери відеоспостереження для боротьби з українським підпіллям.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Росіяни почали встановлювати камери не лише у тимчасово окупованих містах, а й на стратегічних дорогах. Противник встановив камери відеоспостереження між Мелітополем та Генічеськом, побоюючись роботи підпілля під час українського контрнаступу», - пишуть в ЦНС.

За інформацією ЦНС, окупанти й надалі мають серйозні проблеми через діяльність українського підпілля, а тому намагаються посилювати контрдиверсійні заходи.

Нагадаємо, у багатьох населених пунктах окупованих територій Херсонської області спостерігається нестача продуктів харчування і товарів першої необхідності.