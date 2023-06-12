В Снігурівській громаді станом на 07:00 12 червня рівень води в річці продовжує знижуватися, на ранок він зменшився ще на 147 см.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Наразі в громаді підтоплено 353 будинки, із зони підтоплення переміщено 679 осіб, з них - 138 дітей.

В деяких населених пунктах досі немає електропостачання, але питання на контролі в енергетиків. В Горохівській громаді, де вода відійшла раніше, села вже обстежені працівниками «Миколаївобленерго» та під'єднані до мережі.

Також продовжується доставка гуманітарної допомоги в підтоплені населені пункти та підвіз води по місту.

«Коли рівень води знизиться, нас очікує багато роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Чимало будинків зазнали значних пошкоджень або зруйновані повністю. Розуміємо, що це буде дуже важкий напрямок», - пише Іван Кухта.

Раніше Іван Кухта повідомляв, що через підтоплення на Снігурівщині можуть дрейфувати російські міни, які ще не встигли знешкодити сапери.

Нагадаємо, з підтоплених територій Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано 3704 особи, серед них 372 дитини.