Україна просить більше танків німецького виробництва Leopard 2 та отримує підтримку від експертів Вільної демократичної партії (ВДП) та Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Про це повідомляє німецьке видання ntv.

— Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки, — заявив Мельник. — Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу, — додав колишній посол України в Берліні.

На його думку, Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б «потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони».

Мельник також попросив передати українській армії «ще 60 бойових машин піхоти Marder».

Політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника. «Союзники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – в тому числі бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Укроборонпром та чеська компанія VOP CZ домовилися про співпрацю щодо ремонту танків Т-64 на заводі у Новому Їчині.