Сьогодні, 12 червня, у Миколаєві оголосили штормове попередження.

Про це пише Миколаївська міська рада.

Протягом найближчих годин по місту очікується посилення вітру до 15-20м/с. Така погода збережеться до кінця доби.

Попереджають про можливі небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності.