Російські окупанти зазнають великих втрат на Бахмутському напрямку, лише до одного госпіталю у Ростовській області РФ щоденно прибувають понад 50 важкопоранених загарбників.

Про це йдеться в зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook

«Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, через брак достатньої кількості медперсоналу має великі показники смертності серед важкопоранених», - пишуть в Генштабі.

Нагадаємо, українські військові звільнили Сторожове Донецької області, яке перебувало під окупацією від березня 2022 року.