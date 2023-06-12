Російські окупанти перетворюють завод «Азовсталь» у тимчасово окупованому Маріуполі на військову базу. Загарбники ремонтують укріплення на підприємстві, що колись діяло.
Про це повідомляється Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
«Маріупольській пост-мост на «Азовсталь» на зараз. Росіяни продовжують ремонт укріплення «Азовсталі» від центральних прохідних і далі вглибину, трансформуючи все це у військову базу», - розповів він.
На думку Андрющенка, ніякої іншої ані мети, ані цінності Маріуполь для них не становить.
Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти вночі 27 травня влаштували дебош зі стріляниною, який закінчився спаленням будинку.
Російські окупанти перетворюють завод «Азовсталь» у тимчасово окупованому Маріуполі на військову базу. Загарбники ремонтують укріплення на підприємстві, що колись діяло.
Про це повідомляється Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
«Маріупольській пост-мост на «Азовсталь» на зараз. Росіяни продовжують ремонт укріплення «Азовсталі» від центральних прохідних і далі вглибину, трансформуючи все це у військову базу», - розповів він.
На думку Андрющенка, ніякої іншої ані мети, ані цінності Маріуполь для них не становить.
Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти вночі 27 травня влаштували дебош зі стріляниною, який закінчився спаленням будинку.