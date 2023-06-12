У Миколаєві ремонт 401 м² біля одного з будинків по вулиці Маріупольській коштуватиме 872 тисячі 448 гривень.

Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, тендер проводила адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради.

Розробка проєктної документації та проходження по ній експертизи коштувала адміністрації району 62 тисячі 642 гривні. Ремонтні роботи внутрішньоквартального проїзду вздовж будинку по вулиці Маріупольській обійдуться в 780 тисяч 854 гривні. Договір укладено з ФОП Симонян Артем. Підрядник має укласти асфальтобетонне покриття, облаштувати бордюри та встановити новий каналізаційний люк.

Крім того адміністрація замовила два нагляди за проведенням робіт. Так, здійснення технічного нагляду протягом всього строку проведення капітального ремонту на об’єкті обійдеться у 10 тисяч 214 гривень. Його виконуватиме Царюк Світлана Володимирівна. Також замовлено за 18 тисяч 736 гривні авторський нагляд, який доручено ФОП Дейнеко Олена Сергіївна.

Нагадаємо, що адміністрація Центрального району Миколаєва оголосила тендер на послуги з механізованого вакуумного прибирання проїжджої частини доріг від бруду, сміття, піску з вивозом сміття. Орієнтовна вартість закупівлі — 4 мільйони 110 тисяч гривень.

Також у Центральному районі Миколаєва замовили послуги з утримання прапорниць та флагштоків на об’єктах благоустрою.