У тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова, росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі «Кримський титан» в Армянську порушені до критичного рівня.

За даними розвідки, відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе, тому на території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку «Кримського титану».

«Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії РФ впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території», - повідомляють у розвідці.

У ГУР МО наголошують, що теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

На холодильному обладнанні «Кримського титану» використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

Нагадаємо, на початку червня росіяни завезли на територію заводу «Кримський Титан» вибухівку і і почали мінувати територію.