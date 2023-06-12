«Укрзалізниця» з 30 червня 2023 року у тестовому режимі запускає жіночі купе. Квитки наразі можна придбати лише у мобільному застосунку.

Про старт продажів повідомляється на офіційному сайті «Укрзалізниці».

Під час пілотного періоду жіночі купе з'являться на 4 рейсах далекого сполучення, які, як зазначається, є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків з початку року:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

— Укрзалізниця знайшла швидке технологічне рішення для реалізації жіночих купе, надалі воно буде доопрацьовуватись, наразі ж достатньо оновити застосунок до найсвіжішої версії. Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років, — прокоментували у компанії.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

Раніше «Укрзалізниця» отримала 15 нових пасажирських вагонів, що призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному.