У річках Південний Буг та Інгулець в Миколаївській області спеціалісти фіксують перевищення показників кишкової палички.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, наразі ситуація з вмістом хлориду у воді стабілізувалась. Натомість експерти фікусують перевищення кишкової палички.

«Щодоби роблять проби в різних точках. По хлоридам ситуація покращилась, а по кишковим паличкам – погіршилась. Тому заборонено буде купатись скрізь, доки ситуація не стабілізується. Тому звертаюсь до людей, не можна купатись, не можна продавати рибу з тих місць, де були підтоплення», - сказав він.

Нагадаємо, в Снігурівській громаді станом на 07:00 12 червня рівень води в річці продовжує знижуватися, на ранок він зменшився ще на 147 см.