Верховна Рада підтримала за основу законопроект №7577, яким вводяться механізми для швидкого відновлення та розбудови знищених чи застарілих зрошувальних систем. Це допоможе не допустити ситуації, коли внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та знищення водосховища щонайменше півмільйона гектарів земель залишаться без поливу і перетворяться на пустелі.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Він наголошує на тому, що Україні потрібне швидке відновлення меліоративних систем та пошук альтернативних джерел водопостачання.

— Ми не маємо допустити, аби тисячі гектарів земель на півдні залишились без обробітку. Бо без цього у наших аграріїв не буде роботи, бюджети не отримають податки, а вся Україна та світ – продуктів з наших південних регіонів. Потрібно швидко відновити зрошувальні системи, аби зберегти наші землі та врожаї, – зазначив голова комітету.

За словами Олександра Гайду, законопроект №7577 – це другий етап реформи меліорації. Він дозволить збільшити зрошувальні площі у південних регіонах. Ним передбачено більшу залученість водокористувачів в управління меліоративними системами, прозорі тарифи на воду для поливу та збільшення врожайності на зрошувальних землях. Це підвищить ефективність управління та знизить корупцію. Адже водокористувачі не зацікавлені обкрадати самих себе.

— Водокористувачі будуть розуміти за що платять. Аграрії спонукатимуть операторів модернізувати системи зрошення. На це можна буде залучати кошти міжнародних партнерів та інвесторів. Зменшиться втрата води та зростуть врожаї, – підсумував народний депутат.

Нагадаємо, ухвалений у 2022 році закон про організації водокористувачів надав можливість аграріям об’єднатися в ОВК та передати їм меліоративні системи так званого «нижчого рівня». Станом на червень утворено вже 20 організацій водокористувачів. Крім того, через систему Державного земельного кадастру на Одещині зареєстрована перша в Україні меліоративна мережа.

На початку лютого, Олександр Гайду повідомляв, що у Миколаївській області через замінування та забруднення майже 30% сільськогосподарської землі сьогодні не обробляється.