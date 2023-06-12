Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС в Миколаївській області загинуло двоє людей.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що про першу жертву внаслідок теракту стало відомо 8 червня. Тоді загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації.

Про ще одну загиблу жінку сьогодні повідомив Віталій Кім.

«На Миколаївщині після теракту на Каховській ГЕС загинуло двоє людей – чоловік та жінка. Також підтоплено 31 населений пункт, з них 20 – у Баштанському, 11 – у Миколаївському районах», – повідомив Віталій Кім.

Найбільш складна ситуація в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Інгулець. В ріці вода впала на 1,55 метра. Село Афанасіївка досі не має сполучення з сушею, дістатися туди можна лише на човнах.

Голова ОВА також додав, що вода має відступити протягом тижня.

Раніше повідомлялось, в Снігурівській громаді станом на 07:00 12 червня рівень води в річці продовжує знижуватися, на ранок він зменшився ще на 147 см.