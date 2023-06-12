З часу повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, з російського полону вже повернули 2526 українців та українок.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо», — зазначив він.

11 червня із російського полону повернули ще 95 українських захисників. Загалом, після 24 лютого 2022 року вже повернули 2526 українців та українок.

У квітні Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що влада має орієнтовні дані про те, скільки українців продовжують перебувати в полоні у росії.

«Це нам допомагає — те, що ми публічно не повідомляємо цифри. Ні щодо тих, кого ми тримаємо на своїй території, російських військовополонених, ні тих, кого росія тримає у себе в полоні. Це робиться свідомо, зокрема для того, щоб ефективніше повертати наших додому», — пояснив Лубінець.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що продовжує співпрацю з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), оскільки ця організація може отримувати доступ до військовополонених на території держави-агресорки й на тимчасово окупованих територіях.

Від початку 2023 року штаб надіслав до МКЧХ офіційні запити для підтвердження полону низки українських військовослужбовців, імена яких були підтверджені міноборони рф.

Червоний Хрест підтвердив, що отримав запити на відвідування українських захисників та організацію листування між військовополоненими та їхніми сім’ями. На жаль, більшість українських оборонців у полоні не мають можливості отримати й передати повідомлення додому впродовж місяців.