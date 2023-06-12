Станом на 17:00 рівень води в Снігурівській громаді Миколаївської області знизився на 1,75 метри.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Наразі енергетики почали поступово відновлювати електропостачання в населених пунктах громади, де це є можливим. Сьогодні було заживлене споживачів в селі Івано-Кепине.
«Дякую енергетикам за оперативну роботу та розуміння того, наскільки зараз людям важливе відновлення електропостачання. Працюємо далі», - пише Іван Кухта.
Нагадаємо, у річках Південний Буг та Інгулець в Миколаївській області спеціалісти фіксують перевищення показників кишкової палички.
Станом на 17:00 рівень води в Снігурівській громаді Миколаївської області знизився на 1,75 метри.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Наразі енергетики почали поступово відновлювати електропостачання в населених пунктах громади, де це є можливим. Сьогодні було заживлене споживачів в селі Івано-Кепине.
«Дякую енергетикам за оперативну роботу та розуміння того, наскільки зараз людям важливе відновлення електропостачання. Працюємо далі», - пише Іван Кухта.
Нагадаємо, у річках Південний Буг та Інгулець в Миколаївській області спеціалісти фіксують перевищення показників кишкової палички.