До Миколаєва прямує новий тролейбус. Ще два надійдуть до кінця цього тижня.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що Миколаїв відновлює співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку у рамках проекту оновлення тролейбусного парку міста.

До повномасштабної війни із 40 одиниць за контрактом Миколаїв встиг отримати 30. Тепер чекає ще на 10 одиниць, три з яких мають поставити до кінця тижня.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, для навчальних закладів Миколаївщини придбають 19 шкільних автобусів за 61 мільйон гривень.

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.