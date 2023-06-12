Росія вже 17 липня може припинити свою участь у «зерновій угоді», яка дозволяє експортувати українські сільгосптовари Чорним морем.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

— Я стурбований, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб переконатися, що можна буде зберегти Чорноморську ініціативу і водночас продовжувати роботу щодо сприяння російському експорту, — зазначив Антоніу Гутерреш.

Раніше повідомлялося, що Росія не дотримується правил інспектування суден, які діють згідно з «зерновою угодою». Через дії РФ зерновози по три місяці не можуть зайти в українські порти.