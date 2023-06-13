Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції вже становить понад 1,5 мільярда євро.

Таку цифру озвучили на виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, передає голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За їхніми підрахунками, затоплено близько 55 тисяч гектарів лісу. Води, що стала непридатною для використання через цей теракт, вистачило б, аби поїти увесь світ протягом двох днів.

На засіданні комітету Ради розглянули низку питань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні. Зокрема це постійний моніторинг стану довкілля та епідеміологічної ситуації, невідкладне буріння нових свердловин, забезпечення населення питною водою, евакуація та шляхи відновлення регіону, а також державний контроль за ціноутворенням на питну воду в Херсонщині.

За оцінками Міндовкілля, до підриву Каховської ГЕС, станом на березень, сума збитків українському довкіллю від російського вторгнення становила 2 трильйони гривень, тобто понад 50 мільярдів євро.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.