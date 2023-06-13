Вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пізніше Вілкул додав, що росіяни влучили в декілька цивільних об’єктів у різних частинах Кривого Рогу, зокрема, у п'ятиповерховий будинок.

«Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами. Повна інформація буде після ліквідації», - повідомив він.

Ще троє постраждалих є на приватному підприємстві, куди теж поцілила ракета. Ймовірно, там під завалами також є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті шість легкових машин.

Ще четверо людей дістали поранення на інших локаціях, де горіли будівля та авто. Також пошкоджень зазнала інфраструктура рятувального підрозділу міста.

На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський.

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