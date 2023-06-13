В Снігурівській громаді станом на 07:00 13 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 2 м 16 см.

Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації Іван Кухта.

Загальна кількість підтоплених будинків - 353. Вода відійшла від 93 будинків. З зони підтоплення переміщено 680 осіб, 22 з яких вже повернулися до місця свого проживання. Всім потребуючим, які звернулися до штабу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, було надано допомогу з розміщенням та забезпеченням речами першої необхідності.

Вчора було відновлено електропостачання в селі Івано-Кепине.

«Енергетики і надалі відновлюватимуть світло на територіях, де буде така можливість. Але частина обладнання і досі перебуває у воді», - пише Іван Кухта.

До підтоплених населених пунктів громади продовжують доставляти продукти харчування, питної води та засобів гігієни. Забезпечено підвіз води по місту Снігурівка, з 08:00 до 18:00 працюють пункти доочистки та розливу питної води.

«Попереду на нас очікує робота з прибирання того сміття, яке прибило течією до берега та до домоволодінь та фіксація завданих збитків», - додав він.