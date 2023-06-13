На війні в Україні ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева.

Російські воєнкори пишуть, що 12 червня весь день йшли важкі бої майже по всій лінії бойового зіткнення угруповання «Схід», Горячев загинув «в результаті ракетної атаки противника».

Російські окупанти пишуть, що загарбницька армія втратила «одного з найяскравіших і ефективних воєначальників».

Згідно з інформацією з мережі, горячев служив у Внутрішніх військах російського Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації з 1994 року.

Він брав участь у боях першої чеченської війни, в 2000 році йому присвоїли звання Героя Російської Федерації з врученням медалі «Золота Зірка».

Відомо, що у 2013 році Горячева призначили начальником оперативної групи російських військ у Придністров'ї.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух - у локомотивному депо вибухнув ворожий тепловоз, яким окупанти доставляли паливо на фронт.