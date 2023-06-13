Росія хоче відновити свій вплив у Молдові та використовувати країну, зокрема, у війні проти України.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Молдови Анна Ревенко, повідомляє «Європейська правда».

За її словами, небезпека зберігається не тільки для Молдови, а й для всього європейського континенту.

— Ми розуміємо, що Росія хоче відновити вплив у цьому регіоні, тому що географічне положення Молдови — потенційно важливий плацдарм для РФ щодо ЄС. Контроль над Молдовою означає додаткову вразливість для України, — зазначила глава МВС.

Вона додала, що можливий контроль Росії над Молдовою дасть змогу з одного боку отримати прямий доступ до Чорного моря, а з іншого — отримати контроль над переміщенням товарів Дунаєм.

Також, на думку міністерки, це означало б «додаткові можливості для шантажу» та активізації сил у придністровському регіоні.

Анна Ревенко підкреслила, що сьогодні Росія веде в Молдові гібридну війну. Це проявляється в маніпулюванні населенням, його радикальному настрої та різних немирних демонстраціях, а також у новинах і фейках.

Нагадаємо, на українсько-молдовському кордоні між українським містом Ямпіль та молдавським селищем Косеуць побудують новий міст.