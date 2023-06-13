Американська компанія Mondelez International, яка є виробником харчів, стикнулася з корпоративним бойкотом у країнах Північної Європи, бо продовжує вести бізнес у росії.

Про це пише Reuters.

Так, авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізнична група SJ, мережа готелів Strawberry, роздрібна мережа Elkjop, транспортна група Fjord Line і Норвезька футбольна асоціація були серед тих, хто останніми днями оголосив про припинення продажу продукції Mondelez.

Компанії Північної Європи заявили, що їхнє рішення було засноване на заяві українського Національного агентства з питань запобігання корупції. Так, НАЗК у травні внесло Mondelez до переліку міжнародних спонсорів війни.

Reuters зазначає, що ця компанія, яка виробляє зокрема печиво «Орео» та шоколад «Мілка», широко представлена у Норвегії та Швеції через своїх місцевих виробників шоколаду Freia та Marabou.

Mondelez планує зустрітися з представниками норвезького уряду у надії захистити свій місцевий бізнес, пише Reuters.

Компанія заявила, що не продає продукцію російського виробництва в Норвегії. А ще додала, що зберігає «обмежену» діяльність у росії, припинила там інвестиції та рекламу і засудила війну.

Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що планує зустрітися з компаніями з обох сторін бойкоту, але не запропонувало рішення.

«Компанії та приватні особи мають самостійно вибирати, що купувати та з ким торгувати», — сказав держсекретар Ерлінг Ріместад.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника «‎Ведмедика Барні» - компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International.