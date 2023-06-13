Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 13 червня.
Там стверджують, що окупанти активно погрожують батькам випускників, що підлітки не зможуть отримати атестати про закінчення школи у випадку, якщо відмовлятимуться від російських паспортів.
Зазначимо, що 17 березня цього року стало відомо, що в тимчасово захопленому місті Мелітополь Запорізької області мешканці можуть отримувати виплати, тільки якщо мають російські паспорти.
Раніше стало відомо, що російські окупанти забороняють людям з українськими паспортами евакуацію з підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС наслених пунктів лівобережної (окупованої) Херсонщини.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 13 червня.
Там стверджують, що окупанти активно погрожують батькам випускників, що підлітки не зможуть отримати атестати про закінчення школи у випадку, якщо відмовлятимуться від російських паспортів.
Зазначимо, що 17 березня цього року стало відомо, що в тимчасово захопленому місті Мелітополь Запорізької області мешканці можуть отримувати виплати, тільки якщо мають російські паспорти.
Раніше стало відомо, що російські окупанти забороняють людям з українськими паспортами евакуацію з підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС наслених пунктів лівобережної (окупованої) Херсонщини.