Мешканці Миколаївщини, що мають важкі захворювання можуть отримати кошти на оздоровлення за програмою «Турбота».

Про це повідомила Миколаївська обласна рада.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик очолив спеціальну комісію з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям Миколаївської області.

«За програмою, з обласного бюджету мешканці Миколаївщини, які мають важкі захворювання, можуть отримати кошти на оздоровлення. Також допомога надається людям, які опинилися у скрутній життєвій ситуації внаслідок обставин непереборної сили», – пояснив Антон Табунщик.

Також він додав, що перевага надається дітям та дорослим, які мають онкологічні, онкогематологічні, орфанні та інші важкі хвороби.

Члени комісії – голова комісії обласної ради з медичних питань Ірина Шабільянова, заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Олег Бабін та начальник відділу розвитку соцпослуг департаменту соцзахисту Інна Юдіна окремо розглядають кожен випадок. Цього засідання виділили кошти 11 заявникам. Виплати нараховуються раз на календарний рік у межах бюджету Миколаївської області.

Нагадаємо, що миколаївці та внутрішньо переміщені особи знову можуть отримати грошову допомогу від благодійних організацій.