Ексдиректорка обласної інфекційної лікарні, позафракційна депутатка Світлана Федорова разом з командою «Альянсу громадського здоров’я» проводить медичні обстеження пацієнтів прифронтових сіл Запорізької області.

Відеозвернення лікарки про прийом пацієнтів опубліковано на сторінці Кушугумської селищної громади.

У зверненні Світлана Федорова розповідає, що альянс функціонує по всій Україні, надаючи медичну допомогу усім, хто її потребує. Команда лікарів проводить обстеження та призначає хворим лікувань. Крім цього, пацієнтів забезпечують необхідними для курсу лікування препаратами.

— Ми дуже раді, що приїхали сюди. Альянс громадського здоров’я надає допомогу по всій Україні, по всіх зонах, сірих, бойових, прифронтових, в тих громадах, які потребують огляду лікарів. У нас сьогодні велика дуже гарна команда досвідчених лікарів, середніх медпрацівників, ми можемо сьогодні у мобільних клініках робити дослідження серця, аналізи крові. В нас є сімейні лікарі, фтизіатри, лікарі, які можуть допомогти гастроентерологічними проблемами, неврологічними, серцево-судинними, є препарати, які ми надаємо безкоштовно і призначаємо курс лікування терміном на місяць. Всіх запрошуємо пройти обстеження у лікарів, - звернулась Світлана Федорова до мешканців Кушугумської громади.

До цього, в травні «Альянс громадського здоров’я» з аналогічною гуманітарною місією перебував у звільнених районах Херсонської області, про що Світлана Федорова писала у Facebook.

Нагадаємо, позафракційна депутатка Світлана Федорова просить надати інформацію про протиепідемічну готовність лікарень Миколаївщини через загрозу виникнення спалахів та епідемій у звʼязку з екологічною катастрофою внаслідок підриву Каховської ГЕС.