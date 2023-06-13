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В Баштанському районі Миколаївщини за 1,8 млн грн капітально відремонтують покрівлю Кашперо-Миколаївського ліцею.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

На ремонт покрівлі планують витратити 1мільйон 891 тисяч 395 гривень. За ці кошти підрядник повинен буде до 30 вересня 2023 року демонтувати старе покриття, облаштувати нову покрівлю та виконати супутні з цим роботи, а також вивезти будівельне сміття по завершенню робіт.

Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть на аукціоні 22 червня.

Зазначимо, що у селі Кашперо-Миколаївка дислокувалися російські військові,там вони розмістили свою бузу. На початку березня 2022 року війська РФ увірвалися до села та розбили житлові будинки.

Фото: Facebook

Також повідомлялося, що мешканка Кашперо-Миколаївки Тетяна Каленюк дивом залишилася живою після удару російських вертольотів: снаряд упав від неї на відстані 15 метрів. Будинок, де Тетяна та її діти ховалися від війни, внаслідок цього удару було повністю зруйновано.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі відремонтують Веснянський ліцей, який постраждав від російський обстрілів.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській ОВА замовили капітальний ремонт покриття будівлі управління з питань цивільного захисту за 4,1 млн грн.