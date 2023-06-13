Близько пʼятої години ранку війська Російської Федерації обстріляли дитячий будинок-інтернат в Білопільській громаді Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.

«Сьогодні о 05:10 ранку, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу інтернату. На щастя, загиблих та травмованих немає», –— повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, наразі евакуйовані всі 135 підопічних інтернату в безпечні місця, вісім із них забрали до себе батьки або опікуни.

Нагадаємо, що окупанти вчора знову обстріляли Очаків.