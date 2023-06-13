Колишній керівник апарату Миколаївської облдержадамінстрації, нині командир 23-го окремого стрілецького батальйону Олександр Демчук розповів про звільнення села Благодатне на Донеччині та подальші наступальні дії.

Кадри звільнення населеного пункту опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

У Благодатному знаходилося угруповання зі 150 росіян. Щільні бої за населений пункт точилися 4 дні. Наразі солдати Збройних сил продовжують зачистку села від ворога.

«Вбито близько 50 росіян, десь 70 поранені за останніми данними. Є один, який бігає по лісам, ми його викурюємо. Справа в тому, що цей ліс замінований. Просто питання ризику. Ми його вб’ємо або він здохне з голоду. Так чи інакше наша земля буде звільнена», - каже на відео Олександр Демчук.

Олександр Демчук родом з міста Черкаси. У 2015—2016 роках брав участь в Антитерористичній операції на сході України. У 2016 році став головою Вітовської РДА. У 2019 році був призначений керівником апарату Миколаївської ОДА. До лав Збройних Сил України долучився 26 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 11 червня українські війська звільнили село Макарівка на Донеччині. 12 червня стало відомо про звільнення села Сторожове Донецької області, яке перебувало під окупацією від березня 2022 року.