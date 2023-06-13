Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру керівнику Федерального морського та річкового транспорту РФ («Росморрічфлот») Захарію Джіоєву, який забезпечив поромне перекидання російських військ в Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

— У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на Захарія Джіоєва. З початку повномасштабного вторгнення посадовець сприяв Міноборони Росії у перекиданні військ на територію України, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме за його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії «Оборонлогістика» залучалися до організації морського «трафіку» з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя.

— Згодом, після вибуху на «Кримському мосту», Джіоєв віддав розпорядження на встановлення поромної переправи з території РФ до українського півострова. Таким чином загарбники переправляли на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси російських окупаційних угруповань, — йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни використовували поромні «маршрути» для вивезення награбованого українського зерна до РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Захарію Джіоєву про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

— Оскільки Джіоєв перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці, — зауважили в СБУ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.