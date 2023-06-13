Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру керівнику Федерального морського та річкового транспорту РФ («Росморрічфлот») Захарію Джіоєву, який забезпечив поромне перекидання російських військ в Україну.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
— У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на Захарія Джіоєва. З початку повномасштабного вторгнення посадовець сприяв Міноборони Росії у перекиданні військ на територію України, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що саме за його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії «Оборонлогістика» залучалися до організації морського «трафіку» з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя.
— Згодом, після вибуху на «Кримському мосту», Джіоєв віддав розпорядження на встановлення поромної переправи з території РФ до українського півострова. Таким чином загарбники переправляли на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси російських окупаційних угруповань, — йдеться у повідомленні.
Крім того, росіяни використовували поромні «маршрути» для вивезення награбованого українського зерна до РФ.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Захарію Джіоєву про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).
— Оскільки Джіоєв перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці, — зауважили в СБУ.
Нагадаємо, що Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.
Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру керівнику Федерального морського та річкового транспорту РФ («Росморрічфлот») Захарію Джіоєву, який забезпечив поромне перекидання російських військ в Україну.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
— У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на Захарія Джіоєва. З початку повномасштабного вторгнення посадовець сприяв Міноборони Росії у перекиданні військ на територію України, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що саме за його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії «Оборонлогістика» залучалися до організації морського «трафіку» з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя.
— Згодом, після вибуху на «Кримському мосту», Джіоєв віддав розпорядження на встановлення поромної переправи з території РФ до українського півострова. Таким чином загарбники переправляли на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси російських окупаційних угруповань, — йдеться у повідомленні.
Крім того, росіяни використовували поромні «маршрути» для вивезення награбованого українського зерна до РФ.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Захарію Джіоєву про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).
— Оскільки Джіоєв перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці, — зауважили в СБУ.
Нагадаємо, що Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.