В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию после ночного российского удара по городу. Из-за атаки погибли 11 человек.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Он сообщил, что тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге.
Всего известно об 11 погибших мирных жителях из-за атаки российских оккупантов.
Спасатели закончили поисковую операцию. Сейчас идет разбор конструкций.
Напомним, ночью в Кривом Роге россияне попали в 5-этажное здание.
В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию после ночного российского удара по городу. Из-за атаки погибли 11 человек.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Он сообщил, что тело еще одного погибшего человека извлекли из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге.
Всего известно об 11 погибших мирных жителях из-за атаки российских оккупантов.
Спасатели закончили поисковую операцию. Сейчас идет разбор конструкций.
Напомним, ночью в Кривом Роге россияне попали в 5-этажное здание.