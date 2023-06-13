В ніч на 13 червня у Миколаєві поліцейські роти тактично-оперативного реагування виявили порушника комендантської години, який перебував у розшуку.

Про це у фейсбуці повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області.

Поліцейські під час патрулювання в Миколаєві на вулиці Пограничній помітили громадянина, який порушував комендантську годину. Тому його було затримано та перевірено на наявність особи в базі данних.

За базою даних, правоохоронці виявили, що чоловік не тільки порушив комендантську годину, але й перебуває в розшуку за скоєння кримінального правопорушення.

Наразі інспектори роти ТОР передали затриманого слідчим для подальшого з'ясування всіх обставин справи.

Нагадуємо, що за розпорядженням голови Миколаївської військової адміністрації Віталія Кіма №276-р. на території Миколаєва з 23:00 п’ятниці по 5:00 понеділка діє комендантська година.

Також, зазначаємо, що Контроль за дотриманням комендантської години здійснюється патрулями, які мають право затримати людину і перевірити документи. Й у разі необхідності можуть проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян.

Під час комендантської години пересуватись містом можуть лише люди, які залучені в критичній інфраструктурі та люди з екстреними ситуаціями, як квитки на потяг та у разі того, як захворіли близькі й Вам потрібно терміново до них.