Британський виконавець, сер Пол Маккартні заявив, що використав штучний інтелект, щоб створити «останню пісню Beatles».

Про це він розповів BBC.

Пол Маккартні розповів, що для завершення пісні використали технологію «вилучення» голосу Джона Леннона зі старого демо. Композиція має вийти цього року.

Що це за пісня, він не назвав. BBC припускає, шо це буде композиція Леннона 1978 року під назвою Now And Then. У 1995 році вона вже розглядалася як можлива «пісня возз’єднання» для Beatles, коли вони створювали документальний телесеріал The Beatles Anthology.

Пол Маккартні отримав демо Джона Леннона від його вдови Йоко Оно рік тому. Це була одна з кількох пісень на касеті під назвою For Paul, яку Леннон записав незадовго до своєї смерті в 1980 році.

Після «очищення» продюсером Джеффом Лінном дві із цих пісень — Free As A Bird і Real Love — були завершені та випущені у 1995 і 1996 роках, ставши першим «новим» матеріалом Beatles за 25 років.

Гурт також намагався записати Now And Then, але швидко відкинули її. Пізніше Пол Маккартні заявив, що учасник гурту Джордж Гаррісон оголосив пісню «сміттям» і відмовився над нею працювати.

Окрім того, на оригінальному записі були технічні проблеми через постійне «гудіння». Утім Маккартні неодноразово говорив про своє бажання закінчити пісню. Штучний інтелект допоміг «витягнути голос Джона [Леннона] з маленької касети».

«Ми дійшли до того, що стане останнім записом Beatles», — сказав Маккартні.

Нагадаємо, Європейська комісія хоче, щоб такі технологічні компанії, як Google, Facebook і TikTok, почали позначати контент, створений штучним інтелектом. Це необхідно для того, аби допомогти користувачам виявляти дезінформацію.