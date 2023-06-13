В Миколаївській області станом на сьогодні підтоплено 400 гектарів насаджень Снігурівського лісництва філії «Баштанське лісове господарство».

Про це повідомляє пресслужба ДП «Ліси України».

Як відомо, внаслідок підриву Каховської ГЕС на Миколаївщині було підтоплено майже 654 гектари територій.

Окрім того, Снігурівщина знаходилась майже дев’ять місяців в окупації, на її території проходили запеклі бої. Тому ця територія вкрай замічена вибухонебезпечними предметами. Небезпеку складають всі 2015 гектарів Снігурівського лісництва.

«Повінь через підрив дамби ускладнює ситуацію із розмінуванням. Міни та вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати під впливом течії. Та знов робити небезпечними вже розміновані до повені території. До того ж течією нанесло шар мулу і сміття. Внаслідок цього вибухонебезпечні предмети можуть опинитися під більшою товщою грунту», - пише пресслужба.

Наразі лісові масиви наразі планово не обстежувались, тому ходити до лісу в потенційно небезпечних районах заборонено.

Нагадаємо, в Снігурівській громаді станом на 07:00 13 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 2 м 16 см.



