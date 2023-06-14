В одному з найбільших музеїв світу — Луврі, що розташований у Парижі, відкрилася виставка «Біля витоків сакрального образу. Ікони з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві». В одному з найбільших музеїв світу — Луврі, що розташований у Парижі, відкрилася виставка «Біля витоків сакрального образу. Ікони з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві».

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

На виставці представлені 5 із 16 творів, привезених до Франції: чотири енкаустичні ікони на дереві VI та VII століть і константинопольська мікромозаїчна ікона кінця XIII — початку XIV століть, оздоблена винятковим золотарським обрамленням.

У Міністерстві культури нагадали, що в грудні 2022 року між Лувром, Мінкультом та посольством України у Франції було підписано меморандум про розширення співпраці й багаторівневих партнерських проєктів з музеями України. Ця виставка є продовженням співпраці.

«Важлива співпраця з міністерством культури Франції триває. Лувр, один із найбільш знаменитих і великих музеїв, приймає на зберігання частину цінної колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві», — заявив під час презентації виставки очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, у Миколаєві презентували фотовиставку присвячену пам’яті бійців полку «Азов. Янголи Маріуполя», які загинули під час оборони Маріуполя.