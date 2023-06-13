Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що наступ українських сил на окуповані Росією території сходу й півдня України показав перші ознаки успіху.

Як повідомляє «Європейська правда», таку оцінку Єнс Столтенберг висловив в інтерв’ю USA Today.

За словами генсека НАТО, українські солдати поступово «завойовують позиції», відвоювавши у російських військ кілька невеликих міст і сіл, водночас застеріг від очікувань швидких і значних успіхів.

— Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення — це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх — складне завдання, — підкреслив Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що російські війська, які зустрічали опір українських сил, були погано оснащені й забезпечені, а також не мали належного командування.

— Але ми бачимо, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю... і відтіснити росіян, — додав генсек.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму по телебаченню продемонстрували ролик Міноборони України про майбутній контрнаступ без повідомлення про це. Така ситуація сталася в ефірі декількох кабельних каналів.