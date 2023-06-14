Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш підтримав пропозицію щодо створення міжнародного органу зі спостереження за штучним інтелектом, за прикладом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це пишуть Reuters та VOA.

«Тривожні дзвіночки щодо останньої форми штучного інтелекту — — оглушливі. І найгучніші — від розробників, які його створили. Ми повинні сприймати ці попередження серйозно», — сказав Гутерреш журналістам.

Він оголосив про плани розпочати до кінця року роботу над консультативним органом високого рівня з питань штучного інтелекту, який регулярно переглядатиме механізми управління ШІ й даватиме рекомендації щодо того, як вони можуть узгоджуватися з правами людини, верховенством права та загальним благом.

Найближчими днями Гутерреш призначить науковий консультативний орган, до складу якого ввійдуть сторонні експерти зі штучного інтелекту.

Він заявив, що прихильний до ідеї створення агентства з питань ШІ за прикладом МАГАТЕ: «У чому полягає перевага МАГАТЕ — це дуже міцна інституція, що базується на знаннях. І водночас, нехай і обмежено, вона має певні регуляторні функції. Тому я вважаю, що ця модель може бути дуже цікавою».

Гутерреш зазначив, що не має повноважень створювати таке агентство — це стосується 193 держав-членів ООН. Але наголосив, що це обговорювалося, і він сприйматиме це як позитивний розвиток подій.