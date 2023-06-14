Кабінет Міністрів України затвердив постанову щодо введення на рівні міністерств та обласних адміністрацій посад заступників з питань відновлення регіонів, територій та інфраструктури.

Відповідно до затвердженої постанови, погодження кандидатів на посади заступників міністрів та заступників голів облдержадміністрацій відноситься до компетенції Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомили у Facebook міністерства.

— Відновлення секторів і регіонів, які найбільше постраждали від збройної агресії, потребує кращої координації. Введення відповідних посад на рівні міністерств і обласних адміністрацій дозволить швидше реалізовувати проєкти критичного відновлення, ефективніше використовувати ресурси та краще координувати зусилля на рівні центральних і регіональних органів влади, — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Відповідні посади заступників голів обласних державних адміністрацій вводяться у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській обласних державних адміністраціях.

Постанова також передбачає покладання повноважень заступників міністрів та заступників голів облдержадміністрацій з питань відновлення на заступників, яких уже призначено.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України оголосило конкурси на заміщення посади ректорів двох миколаївських університетів.