Офіс омбудсмена зафіксував низку порушень щодо утримання та поводження з вихованцями Дніпровського дитячого будинку-інтернату. До правоохоронних органів та Дніпропетровської ОВА надіслали відповідні листи реагування.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Співробітники Офісу омбудсмена виявили, що працівники фізично обмежують дітей без наявності правових підстав. Наприклад, один хлопчиків був у ліжку зі зв’язаними руками. Персонал пояснив, що його зафіксували через нервовий напад, але в медичній документації не було жодних записів про огляд дитини лікарем.

В Офісі омбудсмена розповіли, що для фіксації дітей нерідко використовують несертифіковані засоби, зокрема елементи одягу та простирадла. Такі дії можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, згідно зі статтею 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Крім того, підопічні інтернату систематично отримують тілесні ушкодження. У доповідних записках персонал повідомляє про травмування дітей унаслідок падіння з ліжок, самопошкодження під час психомоторного збудження. Але адміністрація не надала підтверджень щодо медичного огляду постраждалих.

У закладі, де перебувало 22 дитини та 53 повнолітніх підопічних, не вистачає персоналу, деякі приміщення потребують негайного ремонту, а площа утримання дітей не відповідає мінімальним нормам.

З-поміж інших порушень Офіс омбудсмена виявив, що:

в інтернаті відсутнє укриття, тому під час «повітряної тривоги» діти залишаються в кімнатах або в коридорі;

для транспортування дітей та осіб з інвалідністю персонал використовує непридатний для експлуатації ліфт;

деякі вихованці потребували санітарно-гігієнічного догляду, мали забруднену постіль та зношений одяг;

у харчоблоці знайшли тарганів.

Офіс омбудсмена скерував відповідні листи реагування до правоохоронних органів та Дніпропетровської ОВА. Лубінець запевнив, що ситуація перебуває на його контролі.