В окупованому Мелітополі, 13 червня, невідомі намагалися підірвати автівку незаконно призначеного чиновника так званої «Запорізької військово-цевільної адміністрації».

Про це повідомили Слідчий комітет РФ у Telegram.

Російський Слідком стверджує, що невідомий заклав саморобний вибуховий пристрій під авто призначеного окупантами «начальника дорожньо-експлуатаційного управління ГУП «Управління автомобільними дорогами Запорізької області». Машина була припаркована біля багатоквартирного житлового будинку в Мелітополі.

Окупанти порушили «кримінальну справу» за фактом замаху та запевняють, що саме завдяки пильності чоловіка було виявлено вибуховий пристрій.

Нагадаємо, що у Мелітополі підірвали бензовоз, яким окупанти возили паливо на фронт.



