



Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко , заявив, що існують значні передумови для завершення конфлікту в Україні.

Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю пропагандистському телеканалу«Россия 1», повідомляє держінформагенство РБ БелТА.

— Я не пророк, але в Україні ми закінчимо цю війну. До цього вже великі передумови. Але далі нам ці очманілі з Заходу занадто багато проблем створять. І якщо тільки вони ці лінії (як люблять говорити) перейдуть, буде їм дуже боляче, - йдеться в повідомленні.

Крім того, Лукашенко стверджує, що Захід «страшенно боїться нової масштабної війни і ядерної катастрофи».

— Я зустрічався з людьми, які не останню роль відіграють у цьому й ухвалюють радикальні, кардинальні та остаточні рішення в разі "якщо". Вони найбільше бояться (і про це щиро всі говорять) ядерної катастрофи. Вони бояться застосування ядерної зброї в Україні. Це природно. Ми теж не хочемо, теж боїмося. Тому що це може призвести, як фахівці кажуть, до всесвітньої катастрофи, і кулька може з орбіти зійти, якщо ця вся зброя вибухне, - зазначив Олександр Лукашенко.

Раніше, Лукашенко наказав своїм генералам брати приклад із ЗСУ: «Разять переважаючого противника».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко говорив, що Білорусь нібито не збирається брати участь у війні РФ проти України.