У Снігурівській громаді рівень води продовжує знижуватись. В громаді з'явився сухопутний шлях до затопленого села Афанасіївка.

Про це повідомив начальник МВА Іван Кухта.

При цьому, в аварійному стані знаходиться дамба, яка була підтоплена біля населеного пункту. Водіїв просять враховувати це при планування проїзду через дану ділянку.

«Просимо враховувати це при плануванні своїх поїздок через дамбу та бути максимально обережними при проїзні підмитих ділянок дороги. Дякую за швидке реагування Миколаївської обласної військової адміністрації. Станом на 13:00 до громади оперативно приїхали представники Агенції місцевих доріг та підрядної організації. І вже завтра, 15 червня, розпочнуться відновлювальні роботи по облаштуванню безпечного проїзду», – написав Іван Кухта.

У Снігурівській громаді станом на ранок 14 червня вода вже відійшла від 226 будинків, які постраждали внаслідок підтоплення. Мешканці почали повертатися до своїх осель.

Раніше повідомлялося, що село Афанасіївка, що на Миколаївщині сьогодні повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

В Миколаївській області через теракт росіян на Каховській ГЕС загинули двоє людей. Нагадаємо, що про першу жертву внаслідок теракту стало відомо 8 червня. Тоді загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації. Про другу жертву повідомили 12 червня.