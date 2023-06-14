13 червня, під час конференції з безбар‘єрності, організованої та модерованої лідеркою руху «Зе!Жінки» в Миколаєві Тетяною Домбровською, відбулася важлива дискусія про значення безбар'єрності в житті кожної людини. Заходи, що відбулися в Миколаєві, привернули увагу громадськості, оскільки тема безбар'єрності є актуальною для всього суспільства.

Тетяна Домбровська, звернувшись до учасників конференції, заявила: «Безбар’єрність — це не лише питання фізичних обмежень. Це питання виживання та якості життя. Це питання доступу до інформації та цифрових послуг, освіти та можливостей працевлаштування».

Вона наголосила, що безбар'єрне суспільство - це суспільство, де кожна людина відчуває повагу і має рівний доступ до можливостей.

— Ми стоїмо на перехресті, де ми маємо змогу змінити наше суспільство, зробити його більш відкритим, толерантним і безбар'єрним. Ми закликаємо кожного з вас приєднатися до нас у цій місії. Разом ми можемо створити Україну, де кожна людина має рівні можливості та де кожен громадянин відчуває себе поважним членом суспільства, - сказала Тетяна Домбровська.

Під час конференції було представлено «Довідник безбар’єрності», що є унікальним посібником, який було створено завдяки ініціативі першої леді України, Олени Зеленської. Цей посібник містить рекомендації для архітекторів, проєктувальників, мерів, державних службовців, урбаністів, активістів та всіх, хто має можливість зробити просторове середовище безбар'єрним. Він спрямований на покращення умов життя для всіх громадян.

У своєму виступі Домбровська закликала до підтримки ініціативи першої леді України, Олени Зеленської, щодо створення справжнього безбар'єрного середовища в Україні. Вона підкреслила, що кожна людина має унікальний досвід та потенціал, які можуть бути реалізовані лише в безбар'єрному суспільстві.

Ця конференція стала кроком до змін в усвідомленні значення безбар'єрності в українському суспільстві. Вона нагадала нам, що бар'єри не тільки ускладнюють життя окремим людям, але також мають негативний вплив на всіх нас. Створення безбар'єрного середовища є важливим кроком до будівництва справедливого та рівноправного суспільства.

— Бар'єри створюють незручності не лише певним групам людей, вони створюють негативні наслідки для всього суспільства. Кожна людина має унікальний досвід та потенціал, і ми втрачаємо велику частину цього потенціалу, відмовляючись взаємодіяти з різними людьми. Втрачений потенціал означає втрачені можливості для всіх нас, - сказала Тетяна Домбровська.

Тетяна Домбровська закликала всіх присутніх приєднатися до цієї місії і спільно працювати над створенням України, де кожна людина має рівні можливості та відчуває себе поважним членом суспільства. Її слова стали спонуканням до змін і сподівання на позитивні перетворення в майбутньому.