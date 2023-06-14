Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на початку повномасштабного вторгнення не дозволив підірвати мости в Києві та відрізати лівий берег Дніпра від правого.

Про це повідомляє BBC Україна.

За даними видання, 26 лютого, на третій день повномасштабного вторгнення росії, урядовці активно обговорювали ідею підірвати всі київські мости. Це дозволило б затримати російську армію перед Дніпром та не допустити росіян до урядового кварталу.

Попри те, що тоді план росіян «захопити Київ за три дні» вже провалився, ситуація залишалася напруженою. Як вказує BBC, один із високопоставлених урядовців зателефонував тодішньому голові СБУ Іванові Баканову й вимагав, щоб той наказав спецпризначенцям підірвати мости та відрізати лівий берег Дніпра від правого.

Баканов подзвонив до Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. «Той його вислухав і без вагань відповів: "Підірвати мости? У жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра — і військових, і цивільних"», — пише BBC.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначив офіцерів, сержантів і солдатів миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади іменною вогнепальною зброєю, орденами та почесними відзнаками.