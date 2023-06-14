Жителі Миколаївської та Херсонської областей, домівки яких постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, отримають одноразову грошову виплату.

Однак розмір виплати поки що не встановлений, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наразі там опрацьовують механізм виплати державою такої допомоги постраждалому населенню. Перелік населених пунктів та списки постраждалих визначатимуться обласними військовими адміністраціями постраждалих регіонів.

До цього міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук в ефірі телемарафону інформувала, що евакуйовані люди отримають право на отримання допомоги як внутрішньо переміщені особи.

— Люди, які перемістилися навіть в межах області з зони підтоплення, підпадають під сфери дії постанови, яка визначає їх як внутрішньо переміщених осіб. Вони отримуватимуть виплати щомісяця – 2000 і 3000 гривень (на дорослих і дітей відповідно, – прим.), – сказала Ірина Верещук.

Водночас мешканці підтоплених районів потрапляють під програму єВідновлення.

Нагадаємо, у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

В Миколаївській області через теракт росіян на Каховській ГЕС загинули двоє людей. Про першу жертву внаслідок теракту стало відомо 8 червня. Тоді загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації. Про другу жертву повідомили 12 червня.