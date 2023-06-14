Сільськогосподарське підприємство «Нібулон» змушене зробити зміни у своїй роботі через складнощі, пов'язані з фінансами. Воєнний конфлікт підвищив вартість виробництва, а також збільшив логістичні та інші витрати. Це впливає на прибутковість підприємства, особливо через низькі ціни на збіжжя на світових ринках.

Про це повідомили на сайті «Нібулону».

Компанія вирішила провести реформи, щоб «підвищити ефективність та прибутковість». Зміни стосуватимуться структури департаменту на рівні центрального офісу та регіональних підрозділів, структури посівних площ, модернізації технологічних процесів та підвищення кваліфікації працівників.

12 філій «Нібулону» будуть об'єднані в чотири кластери: Миколаїв, Черкаси, Центр та Кам'янець-Подільський. Це допоможе оптимізувати використання ресурсів та зменшити адміністративне навантаження на філії, централізуючи деякі процеси, наприклад, закупівлі.

Також будуть оптимізовані структури посівних площ, з урахуванням регіональних особливостей. Компанія буде зосереджуватись на традиційних культурах для кожного регіону, зокрема на пшениці, ріпаку, кукурудзі та соняшнику.

Для модернізації виробничих процесів «Нібулон» планує оновити техніку та використовувати сучасні методи обробки ґрунту. Також буде автоматизовано багато процесів, від обліку до контролю.

Крім того, підприємство зосередиться на підвищенні кваліфікації своїх працівників. Запровадяться системи оцінки знань, програми розвитку та оновлення мотиваційних схем.

У березні повідомлялось, що «МТБ Банк» звернувся з позовом до Господарського суду Миколаївської області через заборгованість підприємства «Нібулон» за кредитом на суму майже 150 мільйонів гривень. Суд наклав арешт на рахунки «Нібулона» в 15 банках на 150 мільйонів гривень.

Сільськогосподарське підприємство «Нібулон» заборгувало загалом 570 мільйонів доларів західним й українським кредиторам. Минулої осені компанія припинила виплати міжнародним кредиторам.

Відомо, що внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції окупантами 6 червня затопило філію компанії «Нібулон», розташовану під селищем Козацьке на Херсонщині. Компанія «Нібулон» зазначає, що не використовувала під час війни цей перевантажувальний термінал.