Серед країн-членів НАТО спалахнула дискусія, яка чинить тиск на президента США Джо Байдена, щоб той підтримав прискорення набуття Україною членства в Альянсі.

Про це пише New York Times із посиланням на американських високопосадовців.

Видання зазначає, що багато країн, особливо тих, що межують із росією, хочуть надати Україні тверді політичні зобов’язання щодо членства напередодні саміту НАТО наступного місяця у Вільнюсі.

Деякі пропонують оголосити графік і конкретні цілі для справжнього членства, яке стане можливим після закінчення війни, кажуть представники в адміністрації Байдена.

Так, прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що «єдиний шанс для миру в Європі — коли Україна буде в НАТО». Виступаючи 13 червня на стратегічній конференції в Ризі, він пояснив, що будь-який інший результат неминуче означає, що «росія повернеться».

Лише Німеччина повністю стала на бік Байдена, хоча деякі з інших 29 союзників також мають власні сумніви щодо готовності України повністю приєднатися до Альянсу. Це стосується ризиків того, що країни НАТО можуть бути безпосередньо втягнуті в конфлікт із росією в майбутньому.

За словами одного високопосадовця США, який бере активну участь у дискусіях, членство України стало «всепоглинальною дискусією» як у Європі, так і всередині адміністрації Байдена.

Кілька американських посадовців на чолі з державним секретарем Ентоні Блінкеном, схоже, вважають, що адміністрація Байдена буде змушена більш конкретно висловитися щодо шляху України в НАТО, навіть якщо неможливо визначити дату під час війни.

Очікувалося, що питання про шлях України до членства буде центральним на зустрічі Байдена з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 13 червня.

Глава Альянсу запропонував США компромісну позицію, згідно з якою Україні не потрібно буде проходити стандартний процес для кандидатів на членство, оскільки вона вже воює з обладнанням і підготовкою НАТО, розповіло джерело.

У коротких коментарях журналістам у Білому домі Столтенберг не торкався безпосередньо членства України в НАТО. Він сказав, що на липневому саміті будуть дані нові зобов’язання щодо збільшення витрат на оборону, і додав, що нове обладнання та підготовка для українських сил «вносять зміни на полі бою».

Тому очікується, що у Вільнюсі НАТО представить Україні низку зобов’язань від держав-членів щодо продовження постачання зброї, боєприпасів і грошей у середньостроковій перспективі — незалежно від долі поточного контрнаступу чи календаря виборів.